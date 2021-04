GIOSA: a Potenza c’è chi parlò di cessione errata…

Potentino ed ex giocatore del Potenza, per Antonio Giosa domenica sarà una sfida emozionante. Negli ultimi anni è stato un prezioso tassello per la squadra rossoblu, prima di lasciare la Basilicata in estate per trasferirsi al Monopoli. Poi, alla riapertura del calciomercato, Giosa ha detto sì al Catania. Nei mesi scorsi Mario Coppola, uno dei giocatori più rappresentativi del Potenza, dimostrò di non condividere la scelta di cederlo attraverso la trasmissione Stop & Gol: “E’ stato un errore non tenere Giosa con noi dato che stiamo parlando di un vero leader in campo e fuori dal campo”, le parole evidenziate da tuttopotenza.com.

Attualmente Giosa, dopo un periodo poco esaltante, viaggia su buoni livelli di rendimento. Abbandonata la linea difensiva a tre tanto cara alla precedente gestione tecnica (Raffaele spinse affinchè si concretizzasse il passaggio al Catania a gennaio), il 37enne difensore sembra trovarsi più a suo agio difendendo a quattro.

