GIOVANILI CATANIA – Under 17 in campo, Pellegrino: “Impegno significativo, occasione di crescita per i ragazzi”

Nota stampa Calcio Catania

Dopo un turno di riposo imposto dal calendario del girone 7, composto da cinque squadre, la squadra under 17 del Catania scenderà in campo domenica 2 maggio alle 11.00, al “Desiderio” di Cava de’ Tirreni, per affrontare la Cavese.

Per i giovani rossazzurri guidati da Orazio Russo, l’esordio nella nuova fase della competizione coincide con un test particolarmente probante: al debutto, i metelliani si sono imposti per 6-0 sul campo dell’Avellino.

Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino osserva: “Undici dei diciannove club del girone C hanno accolto l’invito a partecipare a questo torneo. Con quattro società campane e cinque pugliesi, che logisticamente sono pertanto meno sollecitate, troviamo la Ternana e il Catania: è un impegno significativo ed è opportuno sottolinearlo perché, in un momento generale particolarmente complesso e gravoso per tutti, il Calcio Catania mostra concretamente di credere nelle potenzialità del settore giovanile, andando oltre la difficoltà pur di concedere un’occasione di crescita ai ragazzi”.

