GOL FATTI/SUBITI IN CASA: Catania con il terzo miglior attacco e la quarta migliore difesa del girone C

Domenica il Catania ha archiviato il percorso casalingo in campionato, battendo sonoramente la Casertana. 3-0 finale che evidenzia due dati statistici in particolare: i rossazzurri vantano il terzo miglior attacco del girone C e la quarta migliore difesa, rispettivamente con 29 reti all’attivo e 15 al passivo. Relativamente al reparto offensivo, solo Ternana (48) e Avellino (33) si fanno preferire. Per quanto concerne la difesa (a proposito, settimo clean sheet stagionale per il portiere Miguel Martinez), Ternana e Catanzaro hanno subito 11 gol, 13 l’Avellino. Più in generale, il rendimento interno del Catania è da quarto posto con 35 punti, alle spalle di Catanzaro, Avellino (39 entrambe) e Ternana (45).

