GOLFO: “Devastanti giocando con il 4-3-3. Guardiamo al terzo/quarto posto. Il Catania può vincere i playoff”

Il rossazzurro Francesco Golfo, ospite della trasmissione televisiva Sport Sicilia Preview, analizza il felice momento attraversato dal Catania:

“Il mister lo conoscevo già dai tempi del Trapani. Abbiamo un buon rapporto. Con Raffaele c’è stata un pò di sfortuna negli episodi e risultati non molto positivi ad un certo punto della stagione. Baldini ci ha dato entusiasmo, voglia di ripartire e di riacquistare quello che avevamo un pò perso. Ha agito sulla testa in primis. Non è facile rialzarsi quando perdi il derby e non fai punti. Se continuiamo ad avere il rendimento delle ultime gare e scendiamo in campo con questo gioco e questa mentalità, possiamo permetterci di non guardare chi sta dietro in classifica ma al terzo e quarto posto. A fine stagione tireremo le somme. Più vinci e più acquisti autostima, consapevolezza. Siamo una squadra forte con una rosa completa e competitiva. Speriamo di vincere i playoff, possiamo lottare e arrivare in fondo”.

“Utilizzo del 4-3-3? Per caratteristiche abbiamo i giocatori adatti. Questo ci facilita. Poi quando giochi palla a terra ed hai la forza di reagire e sovrastare gli avversari come dimostrato nella gara contro il Potenza dopo lo svantaggio, tutto diventa molto più semplice. Giocando con il 4-3-3 siamo devastanti. Il nostro preparatore lavora bene, allo scopo di farci arrivare pronti fisicamente ai playoff. Io trequartista? Mi piace anche questo ruolo, soprattutto quando siamo in palleggio noi”.

“Il mister vuole che i terzini vengano sempre alti per fare gol. Anche se perdiamo palla, andare ad aggredire sempre in avanti. Le mezzali attaccano molto di più la porta, noi esterni cerchiamo di stare più larghi possibili per favorire l’inserimento delle mezzali. Dobbiamo attaccare l’area con più uomini possibili perchè così aumenta la possibilità di fare gol. Personalmente sono contento del fatto che recupero molti palloni ma devo migliorare in termini di dribbling riusciti. Il Catanzaro? Ci aspettiamo un avversario tosto, che sta facendo bene ma siamo fiduciosi in noi stessi, veniamo da quattro vittorie di fila e vogliamo continuare su questa strada. Catanzaro è un campo che mi ha portato bene, ho sempre fatto gol. Spero di riuscirci anche col Catania”.

