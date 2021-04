GUIDI (all. Casertana): “Catania avversario difficilissimo, giocando da squadra possiamo battere chiunque”

Non ancora aritmetica la conquista dei playoff per la Casertana. Il tecnico rossoblu Federico Guidi chiede ai suoi giocatori gli ultimi sforzi in vista del finale di campionato:

“Non siamo matematicamente nei playoff. Il destino è nelle nostre mani. Domenica avremo un avversario difficilissimo a Catania, altra squadra costruita per andare in Serie B, poi affronteremo la Paganese con tutte le nostre forze per cercare di raggiungere un sogno, qualcosa d’impensabile. Noi giocheremo al massimo delle nostre potenzialità qualsiasi partita, a fine campionato vedremo se questo sogno si sarà avverato. Altrimenti avremmo comunque disputato una grande stagione. Ho molta stima dei miei calciatori, il percorso iniziato ad agosto non è terminato. Le ultime gare rappresentano un’opportuntà anche per migliorare i difetti di ogni singolo calciatore, migliorare le loro qualità in funzione del futuro. Se mettiamo in campo le nostre idee di gioco da squadra possiamo battere chiunque, questo ci deve rendere orgogliosi. L’esperienza di quest’anno ci servirà”.

