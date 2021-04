GUIDI (all. Casertana): “Dalla difesa all’attacco, Catania molto forte e più squadra con Baldini”

Prima della partenza per Catania, l’allenatore della Casertana Federico Guidi rilascia alcune dichiarazioni in vista del match:

“Avremo di fronte una squadra estremamente competitiva che, con il cambio di allenatore, è diventata più squadra, molto propositiva. Il Catania vanta giocatori esperti, di grandissimo spessore e abilità tecniche. Sappiamo di dover essere iperattenti in ogni situazione, perchè in qualsiasi momento può arrivare un pericolo. A 180′ dalla fine del campionato siamo padroni del nostro destino, essendo ad un passo dal cogliere un risultato estremamente prestigioso che nessuno pensava potessimo raggiungere. A Catania sarà il primo match point che vogliamo giocarci con tutte le nostre carte a disposizione, cercando di fare una grande partita con la stessa mentalità con la quale siamo usciti dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere”.

“La nostra forza è l’essere spensierati, quando non lo siamo stati la Casertana è incappata in errori banali. Dobbiamo evidenziare un certo tipo di mentalità, fare la partita con il coraggio di provare a vincere. Cercando di eliminare gli errori che ultimamente abbiamo commesso mettendoci la partita in salita. Errori che dipendono da noi, non dagli avversari. Il risultato di domenica dovrà essere figlio della prestazione nostra, oppure del fatto che loro sono bravi. Non dobbiamo commettere errori individuali o di lettura”.

“Il Catania abbina fisicità, struttura, tecnica, esperienza. I terzini sono molto qualitativi per velocità, passo e tecnica. Mi riferisco a Calapai e Pinto, ma anche Zanchi o Albertini. Sono giocatori estremamente fastidiosi che coprono l’ampiezza con grande efficacia. La coppia centrale difensiva, chiunque giochi, si presenta solida ed esperta. A centrocampo con il nuovo mister gioca sempre Maldonado, che ho seguito tantissimo anche la scorsa stagione. Ha tempi di gioco, tecnica, è pericoloso sulle palle inattive, un brevilineo, sa giocare corto, lungo. Ha qualità. Dalla cintola in sù il Catania ha calciatori di grande talento con capacità balistiche come Piccolo, Russotto, Golfo, Reginaldo, Sarao, Di Piazza. Ultimamente Dall’Oglio ha trovato con grande confidenza il gol perchè è una mezzala che sa riempire l’area, sa inserirsii. E’ una squadra molto forte il Catania, costruita per stare nei piani alti della classifica. Dovremo essere abili a farli correre all’indietro, con grande qualità nel posseso e senza perdere le distanze, come invece abbiamo fatto contro la Juve Stabia. Non puoi commettere le stesse disattenzioni a Catania”.

