INFERMERIA: Piccolo e Sarao rientreranno in gruppo a breve

Non si è ancora svuotata del tutto l’infermeria in casa Catania. C’è attesa soprattutto per verificare le condizioni fisiche di Piccolo e Sarao. Entrambi non potranno scendere in campo domenica a Catanzaro, ma stanno continuando a svolgere lavoro individualizzato. Nel giro di 1-2 settimane dovrebbero recuperare dai rispettivi infortuni. Anche Volpe lavora individualmente, in questo caso proseguendo un percorso di riatletizzazione che lo porterà a ristabilirsi pienamente entro la fine del campionato o, comunque, in ottica playoff.

