INFERMERIA: da valutare le condizioni fisiche di Di Piazza

L’infermeria va, pian pianino, svuotandosi ma intanto ci sono dei dubbi sulle condizioni fisiche di Di Piazza. Domenica, nel corso della partita disputata a Catanzaro, l’attaccante di Partinico ha accusato un fastidio al flessore, motivo per cui è stata inserita nel finale dell’incontro l’unica punta di ruolo presente in panchina, Volpe. In questi giorni si valuterà il problema occorso a Di Piazza, che comunque dovrebbe essere di lieve entità. Intanto Volpe ha messo benzina utile in vista dei playoff, nell’attesa di recuperare anche gli acciaccati Piccolo e Sarao, comunque vicini al rientro. Necessita di minutaggio, invece, Silvestri che dopo avere saltato sei partite è tornato sul rettangolo verde disputando 90′ in coppia con Tonucci.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***