INFERMERIA: varie situazioni da valutare in ottica playoff

Avere l’intera rosa a disposizione o, quantomeno, la quasi totalità dei calciatori. Questo l’obiettivo dello staff medico rossazzurro quando si avvicina l’ultima giornata di campionato e l’inizio dell’avventura ai playoff. Purtroppo per il Catania negli ultimi giorni si è registrata anche la defezione di Russotto. Mister Baldini ha parlato di “gonfiore al ginocchio con un’ematoma che spinge sul tendine rotuleo” e non sembra essere nulla di grave. Di Piazza dovrebbe recuperare in tempo per la trasferta di Foggia, sulla via del recupero anche Sarao (male che vada entrambi saranno disponibili al 100% per gli spareggi promozione), mentre verrà concesso un pò di minutaggio a Volpe allo “Zaccheria” e Tonucci è alle prese con il Covid. Cautela per Piccolo che, al termine della partita di ieri, ha lavorato con il preparatore atletico non essendo ancora a pieno regime. Infine, questa settimana Confente comincerà un programma di riabilitazione a Torre del Grifo dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico al menisco.

