IZCO: ripresi gli allenamenti con il gruppo

Catania nuovamente in campo, oggi, a Torre del Grifo: dopo il consueto “torello” e completato il riscaldamento tecnico, i rossazzurri hanno svolto una sessione di tiri in porta ed esercitazioni tattiche per la linea difensiva. In chiusura, partitella. Il centrocampista e capitano argentino Mariano Izco ha ripreso regolarmente a lavorare con il gruppo, ed è pertanto a disposizione per la trasferta di Catanzaro. Vedremo se mister Francesco Baldini deciderà di proporlo in campo dal 1′, oppure ci sarà spazio per l’ex Cesena Giacomo Rosaia. Uno dei due centrocampisti sostituirà lo squalificato Nana Welbeck.

