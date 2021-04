LA SICILIA – Calapai: “Catania, restiamo concentrati. Ora il Foggia, blocchiamo Curcio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In vista della trasferta di Foggia, il laterale destro del Catania Luca Calapai parla del momento attraverso dalla squadra quando si avvicina lo svolgimento dei playoff.

“Catania-Casertana è stata la gara più viva e ben interpretata del campionato, come quella col Potenza. Anche a Catanzaro avevamo disputato una partita equilibrata. Nuovo modo di giocare? Palla a terra, non stiamo fermi un attimo, ognuno aggredisce il campo come si vede. Foggia? Restiamo concentrati, potrebbe succedere qualsiasi cosa in merito al piazzamento. Gli spareggi ce li giochiamo con tutte le carte in regola. Pur di vincere farei zero pause. Intanto blocchiamo un ex di turno come Curcio che conosciamo benissimo. Reginaldo? Si spende e corre tanto, un piacere che abbia fatto gol”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***