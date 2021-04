LA SICILIA – Catania, in attacco c’è posto per tutti

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano La Sicilia evidenzia i numeri del reparto offensivo del Catania, che non include uomini in doppia cifra ma ognuno porta in dote sempre qualcosa di buono per sè e per gli altri. In attacco c’è posto per tutti, più o meno chi viene utilizzato risponde con successi personali o con altrettanto altruismo. Sarao 27 presenze e 8 gol (2 assist); Di Piazza 14 gare col Catania e 4 gol (1 assist); Reginaldo 26 apparizioni e 2 gol (1 assist); Piccolo 10 gare e 2 gol (2 assist); Russotto 13 gare e 4 gol (2 assist); Volpe una gara; Manneh 18 partite e 2 gol (2 assist); Golfo 13 presenze (1 assist); Vrikkis due spezzoni finali.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***