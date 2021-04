LA SICILIA – Documento inviato dal Comune di Mascalucia a Sigi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri il Comune di Mascalucia ha prodotto un documento ufficiale di una trentina di pagine, inviandolo a Sigi, che potrebbe sbloccare la situazione riguardante la riduzione del debito, pari a 2.137.489 milioni. Verrebbe spalmato in 10 anni con rate annuali costanti e senza interessi di dilazione. In più è prevista la trasformazione urbanistica del complesso della villa comunale di Corso San Vito e la sistemazione del complesso sportivo di Massannunziata che prima della realizzazione del Village era stato il quartier generale rossazzurro. Il Catania ha chiesto la gestione dell’impianto per un certo numero di anni, ma su questo punto non sembrano esserci totale apertura. In ogni caso le parti sono vicine al raggiungimento di un accordo.

