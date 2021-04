LA SICILIA: l’Elephants Catania incontra Tacopina

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Incontro tra la dirigenza catanese di football americano Elephants e l’avvocato Joe Tacopina. Il presidente degli Elephants Lucio Maugeri spiega che “è stato un grande onore incontrare Tacopina, è come se ci conoscessimo da tempo e abbiamo parlato della realtà del football americano in Italia e della nostra società che vanta cinque team”, aggiungendo che l’ex dirigente del Venezia ha dimostrato una grande competenza per questo sport, “visto che anche lui lo ha praticato per molti anni”. L’Elephants ha anche assistito a parte dell’allenamento del Catania, con l’auspicio di arrivare ad una collaborazione e/o gemellaggio dopo il closing.

