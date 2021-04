LA SICILIA – Maldonado: “Avevo perso autostima, ora so anche frenare gli avversari. Tacopina si è divertito”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado confessa di avere ritrovato il sorriso al quotidiano La Sicilia:

“Baldini mi ha dato più fiducia. Avevo perso un pò di autostima. Ora mi sento sempre meglio a livello fisico e mentale. Prima giocavo con la consegna di lanciare lungo. Adesso Baldini vuole che la palla viaggi a filo d’erba, con lanci più corti per mandare in porta i compagni o si sceglie la profondità cercando di creare spazio per muovere la palla. Ho imparato anche a frenare gli avversari. Di Piazza? Ragazzo d’oro, si è integrato bene. I due gol sono il giusto premio per l’impegno. Siamo tutti titolari. Catanzaro? Andremo a giocarcela come sempre, Covid permettendo. Tacopina? Dopo il match è sceso nello spogliatoio facendoci i complimenti. Ha detto che si è divertito, ha visto la sua futura squadra come gli piace”.

