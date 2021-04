LA SICILIA – Marchese (all. Primavera): “Lavoro per formare i talenti, rapporto con la prima squadra produttivo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

C’è un confronto costante tra società, Francesco Baldini e Giovanni Marchese. Attenzione particolare rivolta al settore giovanile rossazzurro. Lo stesso Marchese, tecnico della Primavera del Catania, ne parla al quotidiano La Sicilia:

“Il rapporto con la prima squadra è stato sempre produttivo. Baldini segue il nostro gruppo, anche Raffaele aveva portato ragazzi in ritiro. Li preparo in modo da non farli arrivare spaesati in caso di una convocazione in C. Lavorare a Catania e nel Village di Torre del Grifo è un onore. Io miglior allenatore abilitato al corso Uefa B? Ho studiato e affrontato questo percorso. Cerco di trasferire la mia esperienza calcistica privilegiando la crescita dell’uomo e quella del calciatore, perchè non è facile arrivare a certi livelli. Molti di questi ragazzi possono ambire a giocare tra i prof”.

