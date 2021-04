LA SICILIA: Raffaele, il doppio ex che tifa in silenzio

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano La Sicilia c’è spazio per un articolo dedicato a Giuseppe Raffaele, doppio ex di Catania-Potenza definito “persona semplice e coerente”. In particolare si legge che il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto “ha accettato una sfida complicata nella stagione degli stadi chiusi, del salvataggio firmato dalla Sigi, della squadra costruita con grande pazienza e zero denari da Maurizio Pellegrino”, sottolineando il fatto che Raffaele ha pagato i troppi infortuni e contrattempi: “Baldini sta facendo benissimo e nessuno glielo nega, ma il nuovo allenatore è stato talmente corretto e coerente da specificare più volte la bontà del lavoro di chi lo aveva preceduto”.

“Un Catania che l’allenatore esonerato continua a seguire ad amare – evidenzia il quotidiano – così come faceva da tifoso quando osservava le partite spesso accanto al gruppo di Ciccio Famoso”.

