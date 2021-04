MANNEH: più di 100 gare da calciatore professionista

Considerando le apparizioni ottenute in maglia rossazzurra e indossando la casacca della Carrarese, l’esterno offensivo classe 1998 Kalifa Manneh ha collezionato sin qui 106 gettoni di presenza tra i professionisti. Il 22enne calciatore gambiano (esordio nel calcio professionistico in data 12 febbraio 2017 sostituendo Andrea Di Grazia al minuto 81 di Akragas 2-1 Catania, con Pino Rigoli in panchina) ha così distribuito il numero di partite giocate: 88 con il Catania, 18 con la Carrarese siglando complessivamente 7 gol ed effettuando 11 assist. Si avvicina per lui, intanto, il traguardo delle 90 gare disputate sotto l’Etna in prima squadra.

