MARTINEZ: “Abbiamo gestito bene i momenti complicati. Rinnovo? Intanto penso alla prossima gara…”

L’estremo difensore rossazzurro Miguel Martinez tiene ancora una volta inviolata la propria porta, contribuendo al prezioso 1-0 inflitto alla Viterbese:

“Intervento determinante nel primo tempo su Urso? Il portiere vive anche di questi momenti. Ho temporeggiato un attimo, quando lui si è allungato la palla ho deciso di andare convinto sul pallone ed è andata bene. E’ stato un intervento un pò difficile ma non particolarmente rischioso. La Viterbese ha fatto una grandissima partita, puntava sugli errori nostri in uscita palla. Noi volevamo fare la gara dall’inizio alla fine, le loro azioni sono state più che altro di contropiede. Abbiamo avuto compattezza nei momenti più difficili, loro avevano un attacco molto forte e veloce per la categoria. In situazioni di grande stanchezza siamo stati bravi. Abbiamo sofferto un pò ma nel complesso gestendo bene i momenti complicati. Rinnovo contrattuale? Intanto penso alla prossima partita che è la cosa più importante, ad allenarmi giorno dopo giorno nel migliore dei modi. Con la società siamo in buoni rapporti, vedremo. Una dedica? Alla mia famiglia ed alla mia ragazza che mi sono stati molto vicini in questi mesi difficili, idem i tifosi”.

