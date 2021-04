DI PIAZZA: verso Catanzaro da calciatore di proprietà giallorossa ma con un futuro non ancora definito…

Figura tra gli ex dell’incontro ma, più precisamente, Matteo Di Piazza è un giocatore in prestito dal Catanzaro e, quindi, ancora di proprietà giallorossa. L’attaccante di Partinico ha sempre detto di voler tornare in Sicilia avendo avuto la sensazione di lasciare qualcosa in sospeso, dopo il mancato raggiungimento della promozione in B con il Catania. A gennaio è stato definito il trasferimento in rossazzurro a titolo temporaneo e, quindi, a fine stagione Di Piazza farà tecnicamente ritorno a Catanzaro. Tuttavia, in più di un’occasione, a proposito del suo futuro l’agente ha spiegato ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com: “Il Catania lo ha prelevato a titolo temporaneo dal Catanzaro. Trasferimento in prestito secco, ma tutto può accadere. Dipende da cosa avverrà in queste ultime partite e nei playoff, dove secondo me il Catania dirà la sua perchè è una delle squadre meglio attrezzate del campionato”. Vedremo, dunque, come proseguirà il percorso di Di Piazza nelle prossime partite, decisive per la formazione dell’Elefante. Poi ci sarà tempo e modo per parlare in maniera approfondita del futuro di Di Piazza che, in ogni caso, non si è lasciato benissimo con il Catanzaro nei mesi scorsi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***