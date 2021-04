PRIMAVERA: Catania – Bisceglie in diretta Facebook, i convocati di Marchese

L’allenatore Giovanni Marchese ha convocato 23 giovani calciatori in vista di Catania-Bisceglie, gara valevole per la settima giornata del girone G del Campionato Nazionale Primavera 3 – “Dante Berretti”, in programma sabato 10 aprile, alle 11.00, a Torre del Grifo (Campo 3, porte chiuse). La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Calcio Catania

Questi gli atleti a disposizione:

Portieri: Borriello (2005), Coriolano (2003), Vadalà (2003).

Difensori: Caracò (2003), Iuculano (2003), Lo Duca (2003), Magrì (2004), Mignemi (2002), Nicotra (2003), Panarello (2003), Papale (2004), Zappalà (2003).

Centrocampisti: Currò (2003), D’Angelo (2003), Le Mura (2003), Limonelli (2003), Sciuto (2003).

Attaccanti: Aquino (2003), Bozzanga (2003), Di Stefano (2003), Russo (2004), Scuderi (2003), Tropea (2004).

