PRIMAVERA – Marchese: “Fiero dei ragazzi, prestazione di rilievo”

Nota stampa Calcio Catania

Al termine della gara con il Catanzaro, conclusa sul 2-2, l’allenatore della Primavera rossazzurra Giovanni Marchese elogia i giovani etnei:

“Sono davvero contento per il gioco espresso e per l’agonismo: è stata una gara molto bella. Questa partita, per noi, denota una crescita: sono fiero dei ragazzi e credo che se avessimo portato a casa due punti in più non ci sarebbe stato molto da eccepire. Oggi non avrebbe alcun senso sottolineare i meriti individuali proprio perché tutti hanno offerto una prestazione di rilievo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***