QUARTO POSTO – Il Catania si affida al Bisceglie, Mansour crede nel colpaccio a Bari

Catania attualmente quinto classificato a -2 dal Bari quarto. In attesa della discussione del ricorso fissata per il 5 maggio, i rossazzurri proveranno a chiudere il campionato vincendo a Foggia. Importante, ai fini della classifica, quanto accadrà nelle partite Bari-Bisceglie e Ternana-Juve Stabia. In caso di clamorosa sconfitta dei biancorossi al “San Nicola” e di contemporaneo successo etneo, il Catania effettuerebbe il sorpasso sul Bari. A Terni, invece, attenzione alle Vespe che, al momento, hanno gli stessi punti in classifica del Catania.

A proposito del Bisceglie, in squadra c’è chi crede nella possibilità di realizzare il colpaccio. Come nel caso di Mohamed Mansour che, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, sogna i tre punti a Bari: “Servirà una partita gagliarda, dovremo provare a vincere e sperare che la Paganese non faccia lo stesso per superarli e giocarci la salvezza in posizione di vantaggio – dice – Spero di mantenere la categoria con il Bisceglie e poi alzare l’asticella”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***