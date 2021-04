RAFFAELE: domenica la sfida mancata dell’ex…

Quella che andrà di scena domenica pomeriggio alle 15 allo stadio “Angelo Massimino” contro il Potenza, rappresenta una sfida dal sapore particolare per Giuseppe Raffaele. Avrebbe potuto vivere l’incontro da ex rossoblu, come accadde nella vittoriosa gara d’andata per il Catania. Stavolta, invece, si limiterà a seguire il match da spettatore, a seguito dell’esonero avvenuto dopo la sconfitta di Torre del Greco, terza nel giro di due settimane.

Sarebbe potuto essere il personaggio chiave di questa sfida. Il 45enne tecnico nativo di Barcellona Pozzo di Gotto ha infatti diretto negli ultimi due campionati il Potenza, portandola a divenire squadra rivelazione fino a raggiungere il quarto posto la scorsa stagione, sfiorando l’accesso alle Final Four attraverso un gioco frizzante ed efficace. Così ha attirato le attenzioni dei dirigenti etnei, raccogliendo l’eredità di Cristiano Lucarelli. Il resto è storia nota…

