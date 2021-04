REGINALDO: “Fortunati nel primo tempo, felici nella ripresa. Ho dato il mio contributo ma posso fare meglio”

Schierato in campo dal 1′, l’attaccante rossazzurro Reginaldo commenta la sofferta vittoria ottenuta contro la Viterbese al “Massimino”:

“Sapevo di dovere dare il massimo per i compagni e per me stesso, come ho fatto finora. La squadra ha vinto e penso di avere dato il mio contributo per disputare una buona partita. Sono contento della mia prestazione. Ho avuto un paio d’occasioni ma potevo fare meglio. Devo continuare a lavorare, prima o poi il gol arriverà. Sto bene, mi sento bene. Viterbese tosta? Sapevamo di confrontarci con una buonissima squadra, ci ha messo in difficoltà con le ripartenze nel primo tempo. Dopo l’intervallo abbiamo pressato un pò più alti ed eravamo più chiusi. Fortunati noi nella prima frazione, felici nella ripresa. Terza vittoria di fila? Vuol dire che qualcosa è cambiata anche mentalmente. Ora siamo più tranquilli, vincendo c’è serenità. Cercheremo di andare avanti con questa mentalità fino alla fine. Auguro ai tifosi di trascorrere una buona Pasqua, serenamente con le famiglie”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***