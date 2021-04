SERIE C: 34/a giornata, risultati e classifica. Il Catania resta a -6 dal quarto posto

Squadre in campo per la 34/a giornata del girone C. Ternana matematicamente promossa in Serie B, a seguito del netto successo contro l’Avellino. Vincono Bari, Catanzaro, Catania e Juve Stabia. Foggia-Monopoli rinviata, causa Covid.

Ecco i risultati e la classifica:

RISULTATI

Casertana 2-3 Palermo (2′ Lucca, 13′ Lucca, 44′ Cuppone, 45′ Lucca, 91′ Buschiazzo)

Catania 1-0 Viterbese (63′ Dall’Oglio)

Potenza 0-2 Juve Stabia (22′ Marotta, 33′ Orlando)

Teramo 2-1 Turris (52′ Costa Ferreira, 78′ Alma, 87′ Bombagi)

Ternana 4-1 Avellino (1′ Falletti, 18′ Paghera, 24′ Furlan, 66′ Partipilo, 87′ Dossena)

Vibonese 0-1 Bari (34′ Antenucci rig.)

Virtus Francavilla 1-0 Cavese (69′ Nunzella)

Catanzaro 1-0 Bisceglie (67′ Curiale)

Foggia – Monopoli (rinviata)

Riposa: Paganese

CLASSIFICA

Ternana 81 Avellino 63 Bari 59 Catanzaro 58 Catania 52 Juve Stabia 52 Foggia 47 Teramo 45 Palermo 42 Casertana 41 Virtus Francavilla 37 Viterbese 36 Potenza 35 Turris 35 Monopoli 34 Vibonese 31 Paganese 27 Bisceglie 24 Cavese 16

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***