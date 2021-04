SERIE C: 35/a giornata, risultati e classifica. Palermo a -12 dal Catania, la Ternana vince sempre

I risultati delle partite valevoli per la 35/a giornata del girone C di Serie C con la classifica aggiornata, in attesa del posticipi Viterbese-Casertana. Vincono anche Cavese, Monopoli, Ternana e Bisceglie.

RISULTATI

Palermo 0-0 Vibonese

Avellino 1-0 Bari (84′ Fella)

Cavese 1-0 Teramo (23′ Matino)

Catania 5-2 Potenza (3′ Baclet, 21′ Di Piazza, 45′ Calapai, 56′ Di Piazza, 59′ Sandri, 68′ Russotto, 91′ Zanchi)

Juve Stabia – Catanzaro (posticipata al 21 aprile)

Monopoli 3-1 Paganese (11′ Guiebre, 32′ Piccinni, 43′ Diop rig., 54′ De Paoli)

Turris 0-1 Ternana (78′ Vantaggiato)

Bisceglie 1-0 Virtus Francavilla (28′ Mansour)

Viterbese – Casertana (lunedì ore 21:00)

Riposa: Foggia

CLASSIFICA

Ternana 87 Avellino 66 Bari 59 Catanzaro 58 Catania 55 Juve Stabia 52 Foggia 47 Teramo 45 Palermo 43 Casertana 41 Monopoli 40 Virtus Francavilla 37 Viterbese 36 Potenza 35 Turris 35 Vibonese 32 Paganese 27 Bisceglie 27 Cavese 19

