SERIE C: 36/a giornata, ecco le partite in programma

Tra sabato e domenica, squadre del girone C di Serie C in campo per la disputa della 36/a giornata. Il confronto tra Catanzaro e Catania rappresenta sicuramente il match clou. Affascina anche la sfida del “San Nicola” che vedrà il Bari opposto al Palermo. Interessante il derby campano in cui la Juve Stabia renderà visita alla Casertana. Rinviata, causa Covid, Cavese-Turris. Turno di riposo per la corazzata Ternana.

17.04. 17:30 Vibonese – Avellino

18.04. 12:30 Casertana – Juve Stabia

18.04. 12:30 Catanzaro – Catania

18.04. 15:00 Bari – Palermo

18.04. 15:00 Foggia – Paganese

18.04. 15:00 Virtus Francavilla – Viterbese

18.04. 17:30 Potenza – Monopoli

18.04. 17:30 Teramo – Bisceglie

18.04. 20:30 Cavese – Turris (rinviata al 28 aprile)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***