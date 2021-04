SERIE C – Braglia (all. Avellino): “Spettatori presenti in trasmissioni, negli stadi perchè no?”

Spalti vuoti, per quanto tempo ancora? L’allenatore dell’Avellino Piero Braglia fa una riflessione sul tema, non accontentandosi eventualmente neppure della presenza di mille tifosi allo stadio. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it:

“1000 spettatori? Io penso che in uno stadio come il Partenio non si vedano nemmeno. Non capisco perchè in alcune trasmissioni o teatri si vedano gli spettatori divisi da un vetro, e negli stadi, dove si può stare distanziati, no. Ora ci sono anche i vaccinati. Non capisco perchè non possano entrare. Giocare senza tifosi è come un allenamento per me, lo sto dicendo da sempre. Quanto prima entrano meglio è, magari per i playoff, ma non 1000 che non servono a nulla”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***