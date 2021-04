SERIE C: il Catania manda in gol 15 giocatori diversi. Solo la Ternana ha fatto meglio

Curioso dato statistico relativo al girone C di Serie C. Ad oggi nessun giocatore del Catania è andato in doppia cifra, in compenso i rossazzurri sono una delle squadre che manda in gol più giocatori: 15 calciatori diversi, escludendo Pecorino e Biondi che hanno lasciato la Sicilia nella sessione invernale del calciomercato. Aspetto nient’affatto secondario, che evidenzia la capacità del Catania di trovare più soluzioni per entrare nel tabellino dei marcatori. Meglio dell’Elefante, in questo senso, ha fatto solamente la corazzata Ternana, in cui sono andati a segno 19 differenti giocatori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***