SERIE C: gli allenatori più giovani del girone C, Baldini al settimo posto

Nella classifica dei tecnici più giovani del girone C di Serie C figura anche Francesco Baldini. Settimo posto per lui che, tra i professionisti, ha allenato Lucchese e Trapani, adesso il Catania inseguendo il sogno di portare i rossazzurri in B attraverso i playoff. Gradino più alto del podio per Marchionni, avversario del Catania nell’ultima giornata di campionato. L’ex calciatore della Juventus sta dimostrando di saperci fare anche da tecnico, alla guida del Foggia, squadra in piena zona playoff. Paci è un altro giovane allenatore con idee di gioco e prospettive interessanti, che tanto bene sta facendo a Teramo.

Guidi, che affronterà il Catania questo pomeriggio al “Massimino”, fa giocare bene la Casertana, squadra con un’età media tra le più basse della categoria. La speciale Top 10 include anche l’ex rossazzurro Cristiano Lucarelli, il quale sta raccogliendo grandi soddisfazioni alla Ternana dopo la gavetta fatta in questi anni, soprattutto a Catania. Calabro è un altro allenatore che riscuote consensi, idem Padalino che ha dato una precisa identità alla Juve Stabia.

GLI ALLENATORI PIU’ GIOVANI DEL CAMPIONATO

Marco Marchionni, Foggia 40 Massimo Paci, Teramo 42 Federico Guidi, Casertana 44 Nicola Antonio Calabro, Catanzaro 44 Cristiano Lucarelli, Ternana 45 Giacomo Filippi, Palermo 45 Francesco Baldini, Catania 47 Alberto Colombo, Virtus Francavilla 47 Pasquale Padalino, Juve Stabia 48 Giovanni Bucaro, Bisceglie 50

