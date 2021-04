SERIE C – Zaro (Modena): “Catania e Avellino tra le squadre più temibili ai playoff”

Attenzione anche alle squadre degli altri gironi negli spareggi promozione. Il difensore del Modena Giovanni Zaro è pronto a tuffarsi sui playoff, quando il campionato sta per chiudere i battenti. Obiettivo, ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica:

“Meglio entrare in gara in un momento successivo e giocare, se possibile, meno partite. È chiaro che la probabilità di essere eliminati calerebbe. Servirà un gruppo unito, ci sarà bisogno di tutti perché tra una partita e l’altra non avremo molti giorni per recuperare le energie, i tempi sono stretti. Avversarie? Sono tutte temibili, penso a piazze del sud come Avellino o Catania tanto per citarne alcune”, le parole di Zaro su TRC evidenziate dai colleghi de ‘Il Resto del Carlino’.

