IL SINDACO DI MASCALUCIA: “Martedì riunione importante, siamo vicini alla chiusura della vicenda con il Calcio Catania”

Ai microfoni di Sport Sicilia Preview, il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra fa il punto della situazione legata all’accordo transattivo con il Calcio Catania per la definizione del closing:

“Continuiamo a lavorare per trovare una soluzione percorribile insieme al Calcio Catania. Mi auguro che stiamo per raggiungere l’obiettivo prefissato da tutti. Dal mio ufficio di segreteria ho fatto mandare una PEC indirizzata all’avvocato Augello in cui facciamo una sorta di excursus delle vicende che hanno interessato questa trattativa. Siamo vicini agli accordi che erano stati discussi. Dobbiamo soltanto perfezionare alcuni aspetti necessari per poter addivenire ad una chiusura definitiva della vicenda”.

“Noi per primi desideriamo che il Calcio Catania possa avere ambizioni importanti. Abbiamo questo fiore all’occhiello sul territorio e vogliamo in tutti i modi collaborare in tal senso. Ho convocato una riunione importante per martedì pomeriggio alle 18 presso la sala consiliare del nostro ente. Vogliamo giungere ad una sorta di stretta di mano in cui ci si assume l’impegno di portare avanti il discorso attraverso dei passaggi necessari che portino, poi, alla sottoscrizione di un contratto definitivo. Entro mercoledì/giovedì, producendo un documento unitario sarà riassunto il gran lavoro svolto in questi mesi dagli uffici, a cui sono stati richiesti sforzi non indifferenti. Un documento che contiene le spettanze dovute all’ente così come tutte le attività da portare avanti. Ci dovremo interfacciare con il Collegio dei revisori dei conti che deve darci una mano al fine di espletare alcuni passaggi amministrativi necessari. Ma quello che per me è importante, è potere raggiungere questo famoso punto d’incontro. Poi mancano soltanto i tecnicismi amministrativi che perfezioneranno quanto diremo martedì. Stiamo completando la documentazione che era già in corso di redazione”.

“E’ importante per il Calcio Catania avere un documento che rappresenti un’accettazione delle condizioni per poter addivenire alla chiusura. I tempi per ufficializzare il tutto non sono io a scandirli, ma l’intero sistema dell’apparato amministrativo, nella migliore delle ipotesi 30-45 giorni. Questo è un fatto meramente burocratico. I ritardi sono dovuti principalmente ad una fideiussione che avevamo richiesto di presentare in determinati tempi. Adesso dobbiamo semplicemente perfezionare un punto d’incontro che va limato in alcune condizioni, non esponendo l’ente ad eventuali rischi. Io, in quanto Sindaco, devo tutelare le aspettative dell’ente che rappresento, nei binari della legalità. Sono il primo tifoso del Calcio Catania insieme al primo cittadino etneo. Sono convinto che ci verremo incontro, posso garantire che faremo la nostra parte”.

