STAMPA LUCANA: “Potenza, premio play off”

Play off distanti quando, per il Potenza, mancano tre giornate alla conclusione del campionato. Eppure i lucani ci credono ancora, sulla base di quanto riportano i colleghi di tuttopotenza.com. Si legge che “il presidente Caiata rilancia le sue ambizioni play off sul tavolo del campionato e non molla la presa dato che resta sempre valido il suo premio anche per queste ultime tre gare che rimangono da giocare. In caso di nove punti ed accesso ai play off infatti per il gruppo di calciatori rosso-blù ci sarà un gruzzolo economico da dividersi. Ma ci vorrà il miglior Potenza per provare almeno a spaventare un Catania che con il nuovo mister Baldini sembra aver cambiato decisamente marcia”. Non mancheranno, dunque, le motivazioni tra le file della formazione lucana domenica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***