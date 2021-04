STAMPA NAZIONALE – Binda: “Baldini ha trovato la chiave giusta. Catania, playoff tutti da giocare”

Il collega Nicola Binda de ‘La Gazzetta dello Sport’ ritiene che il Catania non perderà la quinta posizione in classifica, riconoscendo i meriti di mister Francesco Baldini. Queste le sue parole a Sport Sicilia Preview:

“La classifica non cambierà nei piani alti, non vedo la possibilità di ribaltoni clamorosi. Per il Catania l’importante è tenersi dietro la Juve Stabia che non penso farà sei punti nelle prossime due partite, mentre il Catania ne porterà a casa almeno 4. Baldini è un tecnico molto preparato, non ho capito perchè sia rimasto fermo quest’anno. Sarebbe stato il meglio possibile per il Catania se lo avesse preso prima. E’ riuscito a dare una scossa alla squadra, chiaramente i giocatori sono sempre quelli, non diventano fenomeni o brocchi. Ha trovato la chiave giusta. Perdere a Catanzaro contro un avversario molto forte e in questo momento in grande fiducia che minacca il secondo posto, ci può stare. La cosa migliore adesso è accompagnare il Catania con entusiasmo a fare questi playoff che sono delle partite da dentro o fuori, in cui devi giocare il tutto per tutto. Se getti il cuore oltre l’ostacolo, buttando in campo qualità non solo tecniche puoi andare più avanti possibile e giocartela. Poi conterà molto anche la condizione psicofisica”.

