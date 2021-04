STATISTICHE: Catania, stessi punti del Bari in casa

Il Bari, una delle squadre in assoluto più attrezzate per il salto di categoria, ad oggi fa registrare il quarto migliore rendimento casalingo del girone C di Serie C, portandosi a quota 29. Stesso punteggio realizzato dal Catania. I rossazzurri hanno anche subito un numero identico di gol (13), siglando tuttavia 21 reti contro le 24 del Bari. Come etnei e baresi, anche il Teramo ha collezionato 29 punti in casa. Il Catania, tuttavia, in realtà non ha disputato tutte le gare effettive al “Massimino”, giocando anche in quel di Lentini per i lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso dell’impianto sportivo catanese. Domenica, in caso di risultato positivo contro il Potenza, il Catania avrebbe un ruolino di marcia ancora migliore rispetto a Bari e Teramo tra le mura amiche.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***