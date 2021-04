STATISTICHE: ultime 5 partite. Catania, più punti di Bari e Avellino

C’è il Catania tra le squadre più in forma del momento, nel girone C di Serie C. Tenendo conto delle ultime cinque partite disputate, sono 9 i punti raccolti dai rossazzurri, reduci dalla serie di tre vittorie consecutive. La formazione allenata da Francesco Baldini è alla ricerca del quarto successo di fila, cosa mai avvenuta in questa stagione.

Sempre in considerazione delle recenti cinque gare giocate, il Catania (stesso punteggio del Palermo, ndr) ha subito appena tre gol raccogliendo più punti di Avellino e Bari, entrambe a quota 7. Bottino migliore di punti per Foggia (11), Catanzaro (13), Ternana (15) e Juve Stabia (15).

