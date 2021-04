TACOPINA: “Il Catania potrebbe stare tra le prime dieci in Serie A…”

L’avvocato italo-americano Joe Tacopina, intervistato da Repubblica Bologna, conferma l’idea di raggiungere obiettivi ambiziosi con il Catania, in attesa del closing:

“Ho ridato valore al Bologna, al Venezia e presto lo farò anche col Catania. Certamente punto alla Serie A, senza un obiettivo del genere non mi imbarcherei in quest’avventura. E se penso al centro sportivo e alla tifoseria, il Catania potrebbe stare tra le prime dieci. Adesso la Serie A ha più appeal ed è vissuta come una grande opportunità. Il calcio in Italia non è più quello di una volta, ma molto più rispettabile: se Ronaldo, potendo andare ovunque, ha scelto la Juve qualcosa vorrà pur dire…”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***