TACOPINA: “Superlega è orribile, il calcio appartiene ai tifosi”

L’avvocato italo-americano Joe Tacopina commenta senza mezzi termini la nascita della Superlega, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“È orribile. Distorce ulteriormente il campo della competizione e riempie le tasche solo dei club più ricchi per aumentare il divario tra club che costruiscono squadre fantastiche con integrità e duro lavoro, come ad esempio l’Atalanta. Penso che sia un peccato. La competizione è il sale dello sport, quindi odio una forma di calcio riservata ai club più ricchi. Il calcio dovrebbe continuare a cambiare con i tempi ma non essere stravolto! Il calcio, in fondo, appartiene ai tifosi e non dovrebbe essere un club d’élite”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***