TORRE DEL GRIFO: secondo allenamento settimanale. Izco e Piccolo, riposo e terapie

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il secondo allenamento settimanale: dopo il “torello” e il riscaldamento tecnico, completate sessioni di lavoro riservate alla forza situazionale e al gioco di posizioni; in chiusura, partita a tema. Riposo e terapie per Izco e Piccolo, non ancora recuperati dopo il match con la Viterbese: il centrocampista argentino non ha smaltito un sovraccarico muscolare: l’attaccante campano (che ha compiuto 33 anni, ndr) si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni. Le condizioni di entrambi saranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***