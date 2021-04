TORRE DEL GRIFO: Silvestri in gruppo, Izco tornerà ad allenarsi giovedì

Catania in campo nel pomeriggio, a Torre del Grifo: dopo il riscaldamento tecnico, lavoro aerobico situazionale e partitella: Silvestri è rientrato in gruppo. Izco tornerà ad allenarsi con i compagni giovedì, Piccolo e Sarao svolgeranno programmi individualizzati per tutta la settimana così come Volpe, impegnato nella fase di riatletizzazione. La preparazione alla gara con il Catanzaro proseguirà da domani a venerdì con sessioni in calendario alle 11.00. Sabato, dopo la rifinitura e il pranzo in sede, convocazioni e partenza per la Calabria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***