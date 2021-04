TORRE DEL GRIFO: lavoro individualizzato per Sarao e Di Piazza

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, la seconda seduta settimanale in vista della gara con il Foggia: dopo i “torelli” tecnici, esercitazioni di forza situazionale seguite da una sessione riservata al gioco di posizioni. In chiusura, partite a tre squadre. Superati i rispettivi infortuni, Di Piazza e Sarao hanno sostenuto oggi i primi allenamenti individualizzati. Vedremo se riusciranno a recuperare in tempo per la trasferta dello “Zaccheria”, magari partendo dalla panchina.

