TORRE DEL GRIFO: oggi la ripresa degli allenamenti in preparazione di Catania-Potenza

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, il Catania torna a sudare a Torre del Grifo dopo due giorni di meritato riposo. Reduce da tre vittorie consecutive, la squadra di Francesco Baldini inizia a preparare il nuovo confronto casalingo con il Potenza, in programma domenica. Per l’occasione si spera in notizie confortanti dall’infermeria, con particolare riferimento alle condizioni di Antonio Piccolo, uscito malconcio dal rettangolo verde sabato scorso. Manneh, che aveva sostenuto un lungo viaggio la scorsa settimana rientrando dagli impegni con la Nazionale, ha ricaricato le pile. Tonucci ha assaggiato nuovamente il campo e si candida per un maglia da titolare domenica, mentre è sempre più vicino il recupero di Silvestri. Ancora out Volpe. La squadra è serena e motivata in questo rush finale, scalpita per disputare nel migliore dei modi i playoff.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***