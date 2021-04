TORRE DEL GRIFO: ripresa allenamenti martedì, da valutare le condizioni di Piccolo

Secondo giorno di riposo per i rossazzurri dopo la sofferta vittoria con la Viterbese. La ripresa degli allenamenti a Torre del Grifo è fissata per martedì pomeriggio, quando il Catania inizierà il lavoro in funzione del confronto casalingo con il Potenza. Per l’occasione lo staff medico etneo valuterà le condizioni fisiche di Antonio Piccolo, uscito malconcio dal rettangolo verde sabato pomeriggio. Mister Francesco Baldini ha spiegato a mezzo stampa che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma meglio fare degli approfondimenti nei prossimi giorni. Andrea Russotto, che ha giocato precauzionalmente uno spezzone di gara sabato, avrà il tempo per recuperare da un problema al dito del piede. Ci si aspettano ulteriori passi avanti per Tommaso Silvestri, che ha già iniziato a svolgere lavoro individualizzato ed è sempre più vicino al rientro (era stato convocato per stare vicino alla squadra sabato, ndr). In vista di Catania-Potenza non dovrebbe ancora recuperare l’attaccante Michele Volpe.

