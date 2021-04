TORRE DEL GRIFO: ripresa degli allenamenti in vista di Catanzaro

Con l’auspicio che problemi di Covid in casa Catanzaro non portino al rinvio della partita, il Catania riprende nel pomeriggio di oggi – martedì 13 aprile – gli allenamenti a Torre del Grifo in vista del match fissato per domenica mattina allo stadio “Nicola Ceravolo”. Entusiasmo tra le file rossazzurre dopo avere inanellato quattro vittorie consecutive (mai accaduto precedentemente in questa stagione) da quando siede in panchina Francesco Baldini. L’appetito vien mangiando ed il Catania vuole provare a dare continuità alla serie di successi. La ripresa degli allenamenti segnerà una migliore assimilazione dei concetti di gioco espressi dal tecnico di Massa, lavorando con il consueto entusiasmo che contraddistingue un gruppo sempre più affamato di punti.

