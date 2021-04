RACCOLTA FONDI: un defibrillatore in memoria di Stefania Sberna

La famiglia di Stefania Sberna ha avviato una raccolta fondi GoFundMe.

Ogni anno, in Italia, oltre 50.000 persone muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco, spesso improvviso e senza essere preceduto da alcun sintomo o segno premonitore. La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che, in caso di arresto cardiaco improvviso, un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce in modo statisticamente significativo a salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite.

Aiutiamo ad installare un defibrillatore allo stadio Angelo Massimino per non far smettere di battere dei cuori rossazzurri.

===>>> LINK PER LA RACCOLTA FONDI

