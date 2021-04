VERSO CATANIA – CASERTANA: i rossazzurri già andati a segno contro i campani

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania per l’impegno casalingo con la Casertana, ben otto di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione campana. Ci riferiamo a Giovanni Pinto, Andrea Zanchi, Kalifa Manneh, Antonio Piccolo, Michele Volpe, Manuel Sarao, Reginaldo e Matteo Di Piazza.

Le uniche reti di Manneh e Piccolo risalgono alla gara d’andata persa 3-2 allo stadio “Pinto”. Non bastò la realizzazione di Zanchi il 20 gennaio 2019 per evitare la sconfitta del Rieti a Caserta. Stesso discorso per Pinto, ko con il risultato di 2-3 nel 2016 a Monopoli dopo avere siglato il momentaneo 1-1. Volpe, invece, fu protagonista nel pareggio maturato in Casertana-Viterbese del 3 novembre 2019: prima portando in vantaggio i laziali, poi fissando il definitivo 2-2. Due gol anche per Sarao, in contesti diversi: contribuendo al netto 0-3 del Monopoli nel 2017 e leccandosi le ferite da calciatore della Virtus Francavilla dopo avere sbloccato il risultato (1-2 finale). Successi con le maglie di Trapani e Reggina per Reginaldo, vittorioso rispettivamente per 2-1 e 2-0 quattro anni fa e nel 2019: Finora sono due le realizzazioni del brasiliano al cospetto dei falchetti. Idem Di Piazza: Casertana 0-3 Foggia e Lecce 2-1 Casertana, gare disputate entrambe nel 2017.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***