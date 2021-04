VERSO CATANIA – CASERTANA (Video): il successo rossazzurro del 2016 firmato da Mazzarani

Tra i precedenti di Catania-Casertana, spicca la vittoria di misura ottenuta a dicembre 2016 dai rossazzurri allenati da Pino Rigoli. Settimo successo consecutivo tra le mura amiche per la formazione dell’Elefante che, in un campo reso complicato dalla pioggia, riesce ad imporsi grazie alla rete di Mazzarani nel corso del secondo tempo. Rossazzurri che chiudono il girone d’andata al settimo posto a quota 27.

Nel primo tempo gli etnei partono forte con uno scatenato Russotto. La Casertana non resta a guardare ed alla mezz’ora sfiora il gol con Corado, solamente la deviazione di Bastrini evita problemi a Pisseri. Nella seconda parte di gara i ritmi si alzano ed il Catania trova il vantaggio con Mazzarani: servito da Di Cecco, il numero 32 approfitta dell’errore della retroguardia campana e dal dischetto del rigore spiazza Ginestra. I rossazzurri sprecano con Russotto un contropiede che avrebbe potuto chiudere la partita. La Casertana è viva e si affaccia in area catanese, ma un ottimo intervento in uscita di Pisseri chiude la porta a Taurino. Nel finale i campani non riescono ad impensierire Pisseri ed il Catania porta a casa 3 punti importantissimi.

VIDEO – HIGHLIGHTS PARTITA

TABELLINO PARTITA

Catania (4-3-3): Pisseri, Di Cecco, Bergamelli, Bastrini, Djordjevic, Bucolo, Scoppa, Biagianti, Russotto (Nava 85′), Calil (Barisic 73′), Mazzarani (Paolucci 89′). A disposizione: Martinez, De Santis, Mbodj, Parisi, De Rossi, Piermarteri, Paolucci, Piscitella, Graziano. All. Rigoli

Casertana (4-3-3): Ginestra, Finizio, Rainone, Lorenzini, Ramos, De Marco, Rajcic, Giorno (De Filippo 73′), Giannone (Taurino 61′), Corado, Carlini (Ciotola 81′). A disposizione: Anacoura, Fontanelli, D’Alterio, Pezzella, Colli. All. Tedesco

Marcatori: Mazzarani 57′

Ammoniti: Rainone, Giorno, Bastrini, Mazzarani, Lorenzini, Barisic

Arbitro: Cipriani di Empoli

