VERSO FOGGIA – CATANIA: alla scoperta dei “satanelli”

Ultima fermata del campionato per un Catania che domenica dovrà difendere il quinto posto sul campo del Foggia dell’ex Alessio Curcio. Dopo aver lasciato la sponda orientale dell’Isola, il fantasista sannita si è ritagliato sin da subito un ruolo da protagonista in maglia rossonera e sta facendo le fortune della squadra allenata da Marco Marchionni. Pur essendo partito un po’ in sordina, per gran parte del torneo il Foggia ha stazionato in zona play-off.

Squadra tenace, compatta e aggressiva quella allenata da Marchionni, il quale è riuscito a dare un’identità di gioco al collettivo portando in dote la sua ventennale esperienza da calciatore ad alti livelli, cui hanno fatto seguito due anni d’apprendistato come vice di Silvio Baldini alla Carrarese. La sua squadra è stata capace sin qui di vincere quattordici partite, pareggiandone otto e perdendone tredici (media punti 1,43). Dodici delle trentaquattro reti siglate portano la firma di Curcio, laddove il centrocampista scuola Inter Michele Rocca e l’attaccante Filippo D’Andrea sono gli altri top scorer della squadra.

L’organico a disposizione di Marchionni annovera tra gli altri il portiere Fumagalli, i difensori Anelli, Gavazzi e Agostinone, il terzino destro Del Prete (altro ex), i centrocampisti Salvi e Raggio Garibaldi e il centravanti Dell’Agnello.

