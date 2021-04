VERSO CATANZARO – CATANIA: mister Calabro squalificato. Gli etnei hanno vinto una sola volta contro le sue squadre

L’unico successo rossazzurro per il Catania con formazioni guidate da Calabro porta la firma di Di Grazia

Sei volte l’allenatore del Catanzaro Nicola Antonio Calabro ha incontrato i rossazzurri in carriera. Il bilancio complessivo dei precedenti tra Calabro (che salterà il match di domenica per squalifica) ed il Catania sorride al primo, che ha collezionato quattro vittorie su sei. Un solo successo per gli etnei ed un pareggio.

Nei primi due confronti il risultato finale è stato di 1-0, riferito a Virtus Francavilla-Catania e Catania-Virtus Francavilla, rispettivamente gara d’andata e ritorno del campionato di Lega Pro 2016-17 con Nzola decisivo in Puglia, Di Grazia alle pendici dell’Etna. Nella stagione 2018-19, invece, Calabro ha festeggiato i tre punti sulla panchina della Viterbese in terra laziale infliggendo un secco 2-0 al Catania. Doppietta di Polidori. L’allora tecnico rossazzurro Sottil pagò la sconfitta con l’esonero. Ad aprile 2019, sempre in terza serie, etnei ancora ko ma tra le mura amiche. Stavolta con Novellino al timone: fatale il calcio di punizione di Tsonev al 31′ per lo 0-1 finale. Catania sconfitto anche il 26 gennaio 2020, 2-0 a Viterbo. Marcatori Molinaro e Bensaja. 1-1, infine, nella gara d’andata Catania-Catanzaro.

